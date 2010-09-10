Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1747
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:48

Хостер активно предлагает подключить ISPmanager, версия, по-моему, четвертая. Предложение удивляет, потому что программа вроде как платная, если верить интернету. Хостер же настаивает, что любимому клиенту платить ничего не придется. Сталкивался кто, есть ли смысл в подключении?
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