Подскажите
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Подскажите
Хостер активно предлагает подключить ISPmanager, версия, по-моему, четвертая. Предложение удивляет, потому что программа вроде как платная, если верить интернету. Хостер же настаивает, что любимому клиенту платить ничего не придется. Сталкивался кто, есть ли смысл в подключении?
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