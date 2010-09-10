Сообщение klonik » Вчера, 15:48

Хостер активно предлагает подключить ISPmanager, версия, по-моему, четвертая. Предложение удивляет, потому что программа вроде как платная, если верить интернету. Хостер же настаивает, что любимому клиенту платить ничего не придется. Сталкивался кто, есть ли смысл в подключении?