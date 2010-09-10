Подскажите
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Подскажите
Хостер активно предлагает подключить ISPmanager, версия, по-моему, четвертая. Предложение удивляет, потому что программа вроде как платная, если верить интернету. Хостер же настаивает, что любимому клиенту платить ничего не придется. Сталкивался кто, есть ли смысл в подключении?
Re: Подскажите
У нас ISPmanager стоит, правда, никто бесплатно не предлагал, здесь сами подключали. Ну что могу сказать – очень удобная штука, своих денег однозначно стоит. После того, как перешли на панель, решилась куча мелких проблем, приносящих ежедневные неудобства. Отдельный респект за ежедневный бекап, настроили сами. Если есть необходимость, то частоту сохранений можно выбрать свою.
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