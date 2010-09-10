Работа за границей
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Работа за границей
Постоянно мониторю вакансии на рынке труда от иностранных компаний, есть у меня мечта уехать отсюда. Несмотря на неплохое образование и опыт работы найти ничего не получается, не берут, хотя отклики оставляю. Кому повезло, расскажите, как устроились?
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