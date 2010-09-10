Сообщение klonik » Вчера, 21:18

Постоянно мониторю вакансии на рынке труда от иностранных компаний, есть у меня мечта уехать отсюда. Несмотря на неплохое образование и опыт работы найти ничего не получается, не берут, хотя отклики оставляю. Кому повезло, расскажите, как устроились?