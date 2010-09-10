Работа за границей
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Работа за границей
Постоянно мониторю вакансии на рынке труда от иностранных компаний, есть у меня мечта уехать отсюда. Несмотря на неплохое образование и опыт работы найти ничего не получается, не берут, хотя отклики оставляю. Кому повезло, расскажите, как устроились?
Re: Работа за границей
Проще всего здесь https://euro-rabota.com/ напрямую искать работу, потому что вакансии на нашем рынке труда весьма специфичны. А через сайт, что я вам оставила, можно напрямую устроиться. Причем не просто устроиться, а предварительно найти вакансию, которая подходит именно под ваш опыт. Примерно так я и уехала два года назад, сейчас в Испании. По родине скучаю, но возвращаться не планирую.
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