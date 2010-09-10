Работа за границей

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1748
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Работа за границей

Сообщение klonik » Вчера, 21:18

Постоянно мониторю вакансии на рынке труда от иностранных компаний, есть у меня мечта уехать отсюда. Несмотря на неплохое образование и опыт работы найти ничего не получается, не берут, хотя отклики оставляю. Кому повезло, расскажите, как устроились?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1750
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Работа за границей

Сообщение zevc » Вчера, 22:14

Проще всего здесь https://euro-rabota.com/ напрямую искать работу, потому что вакансии на нашем рынке труда весьма специфичны. А через сайт, что я вам оставила, можно напрямую устроиться. Причем не просто устроиться, а предварительно найти вакансию, которая подходит именно под ваш опыт. Примерно так я и уехала два года назад, сейчас в Испании. По родине скучаю, но возвращаться не планирую.
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