Косметический ремонт в ванной комнате
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Косметический ремонт в ванной комнате
Как думаете, стоит ли начинать делать косметический ремонт в ванной комнате своими руками, не имея опыта в ремонте? На первый взгляд там ничего сложного нет, но боюсь, чтобы потом не пришлось всё переделывать из-за какого маленького косяка. Поделитесь своим опытом, пожалуйста. Из контор по ремонту пока выбрал "Стильные ванны". Кто-то из форумчан к ним обращался?
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