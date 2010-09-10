Косметический ремонт в ванной комнате

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Косметический ремонт в ванной комнате

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 04:05

Как думаете, стоит ли начинать делать косметический ремонт в ванной комнате своими руками, не имея опыта в ремонте? На первый взгляд там ничего сложного нет, но боюсь, чтобы потом не пришлось всё переделывать из-за какого маленького косяка. Поделитесь своим опытом, пожалуйста. Из контор по ремонту пока выбрал "Стильные ванны". Кто-то из форумчан к ним обращался?
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