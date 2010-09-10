Сообщение zevc » Сегодня, 20:53

С какого возраста можно ребенка показывать аллергологу? Дочери три месяца, после того, как домой приехали пошла какая-то непонятная сыпь. Педиатр то потницу ставит, то диатез, никаких дополнительных обследований не предлагает. Мне кажется, что высыпаниями у нас аллергия проявляется, хотелось бы понять на что.