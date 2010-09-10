Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1751
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:53

С какого возраста можно ребенка показывать аллергологу? Дочери три месяца, после того, как домой приехали пошла какая-то непонятная сыпь. Педиатр то потницу ставит, то диатез, никаких дополнительных обследований не предлагает. Мне кажется, что высыпаниями у нас аллергия проявляется, хотелось бы понять на что.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1749
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:47

Нас аллерголог для детей от Вирилис принял в месяц, когда у меня появились сомнения по поводу смеси. Маленьким пробы делают, пусть не так, как взрослым, но результат все равно можно получить. Тут главное врача грамотного выбрать, не все умеют с младенцами работать, поэтому могут вести себя так, как ваш педиатр. Советую через Вирилис записаться туда, куда вам удобно, нормальные у них врачи.
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