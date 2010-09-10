Приятные знакомства для секса

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Приятные знакомства для секса

Сообщение Buneyaz » 45 минут назад

Друзья, где вы обычно находите девушек для легких отношений? Я говорю не о тех, у которых пониженная социальная ответственность, а про приятные знакомства для секса и взаимную дружбу. Можете порекомендовать проверенные сайты с настоящими анкетами? Сейчас,к сожалению, практически везде фейк на фейке и фейком погоняет. Мошенников развелось очень много.
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