Какую версию Windows выбрать?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1754
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Какую версию Windows выбрать?

Сообщение klonik » Сегодня, 15:13

Какую версию Windows выбрать?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1756
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Какую версию Windows выбрать?

Сообщение zevc » Сегодня, 15:15

Если вам нужна инфа по теме, то загляните сюда - https://samsunggid.ru/kakuyu-versiyu-wi ... ybrat.html В статье все от и до отлично расписано, думаю после прочтения все ваши вопросы будут исчерпаны) Сейчас массу материалов можно найти просто погуглив, так что вы бы могли и не задавать тут этот вопрос. Но раз уж сделали это, то грех вам не помочь)
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