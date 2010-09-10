Какую версию Windows выбрать?
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Какую версию Windows выбрать?
Какую версию Windows выбрать?
Re: Какую версию Windows выбрать?
Если вам нужна инфа по теме, то загляните сюда - https://samsunggid.ru/kakuyu-versiyu-wi ... ybrat.html В статье все от и до отлично расписано, думаю после прочтения все ваши вопросы будут исчерпаны) Сейчас массу материалов можно найти просто погуглив, так что вы бы могли и не задавать тут этот вопрос. Но раз уж сделали это, то грех вам не помочь)
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