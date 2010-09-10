Покупка лицензионного софта - всегда ли это дорого?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1754
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка лицензионного софта - всегда ли это дорого?

Сообщение klonik » Сегодня, 15:54

Покупка лицензионного софта - всегда ли это дорого?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1756
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Покупка лицензионного софта - всегда ли это дорого?

Сообщение zevc » Сегодня, 15:59

Я вот раньше думала, что лицензия - это дорого, а в итоге вышло, что есть и варианты по карману каждому. Читайте про это тут https://www.masterforex-v.org/forex_tv/ ... 24323.html Сейчас беру только так ПО. Не люблю пиратов...
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