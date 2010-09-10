Покупка лицензионного софта - всегда ли это дорого?
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Покупка лицензионного софта - всегда ли это дорого?
Покупка лицензионного софта - всегда ли это дорого?
Re: Покупка лицензионного софта - всегда ли это дорого?
Я вот раньше думала, что лицензия - это дорого, а в итоге вышло, что есть и варианты по карману каждому. Читайте про это тут https://www.masterforex-v.org/forex_tv/ ... 24323.html Сейчас беру только так ПО. Не люблю пиратов...
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