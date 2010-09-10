Подскажите хороший антивирус для Windows 10

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1754
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите хороший антивирус для Windows 10

Сообщение klonik » 54 минуты назад

Подскажите хороший антивирус для Windows 10
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1756
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите хороший антивирус для Windows 10

Сообщение zevc » 46 минут назад

Все лучшие собраны тут https://lastmen.ru/luchshie-antivirusu-dlya-windows-10/ Описание полное, думаю прочитав сможете подобрать свой вариант. Лично я бы ориентировалась по цене. Но брать только лицензию рекомендую!
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