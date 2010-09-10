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Шапошникова Гость RZN.info Сообщения: 96 Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06 Рекламные сети Цитата Сообщение Шапошникова » Сегодня, 17:56 Кто встречал ресурсы на которых публикуют лучшие Рекламные Сети 2024 года? Про этот сайт AffCommunity https://affcommunity.org/reklamnie-seti/ я конечно же и сама знаю и пользуюсь информацией которую там публикуют, но может быть Вы знаете еще аналогичные сайты? Появилось желание подзаработать на этом. Пока что склоняюсь выбрать EZmob. у них надежные алгоритмы оптимизации плюс открытая информация по инвентарю (по форматам) Присутствует глубокий и детальный таргетинг. Вернуться к началу

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