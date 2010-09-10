Сообщение viktorcok » Сегодня, 19:58

Ещё далеко. Российские банки стремятся к образу “Партнера”



Исследование показало, что в среднем респонденты оценивают близость банков к представлению о своем Партнёре на 6,11 пп, является ниже целевых показателей в 8,5 пп.



Лидеры списка: АльфаБанк (9), и Т-Банк (8). Замыкают список: Открытие (4) и СовкомБанк (5)



65% респондентов ожидает, что банк будет для них не продавцом/ поставщиком продуктов, а Партнером по достижению долгосрочных целей. Чтобы соответствовать роли Партнёра банк должен отвечать следующим критериям:



-наличие общей долгосрочной цели — 95% респондентов



-разделение рисков (88%).



Сейчас же Поведение банков молодой сегмент клиентов характеризует:



-множеством краткосрочных задач (для 91% опрошенных)



-различными с клиентом целями (89%)



— недостатком ответственности за эффективность решений для клиентов (77%)



Для построения партнерств требуется доверие к орг поведению компании. Профессионализм, известность и выгода продуктов в партнёрстве весят меньше (10%, 12% и 22% соответственно), чем уверенность в том, что вторая сторона будет действовать в твоих интересах (56%)



Переход на новую поведенческую модель “Партнёр-Партнёр” — станет драйвером роста и конкурентным преимуществом в ближайшие годы и именно на внедрение стандартов партнерских отношений должны сделать акцент банки в стратегии развития на 2024-2030 гг.», отметил Арсен Даллакян – основатель компании «Российский Поведенческий департамент»