Подскажите
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Подскажите
Всем привет, кто разбирается в торговых платформах и криптовалютных биржах? Мне нужна помощь, так как я не понимаю, как создать ордера/сетки. Что необходимо, чтобы создать новый ордер? Как правильно заполнить форму для создания ордера или сетки ордеров?
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