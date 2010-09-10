Сообщение zevc » Сегодня, 12:22

Всем привет, кто разбирается в торговых платформах и криптовалютных биржах? Мне нужна помощь, так как я не понимаю, как создать ордера/сетки. Что необходимо, чтобы создать новый ордер? Как правильно заполнить форму для создания ордера или сетки ордеров?