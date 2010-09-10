Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1758
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:22

Всем привет, кто разбирается в торговых платформах и криптовалютных биржах? Мне нужна помощь, так как я не понимаю, как создать ордера/сетки. Что необходимо, чтобы создать новый ордер? Как правильно заполнить форму для создания ордера или сетки ордеров?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей