Подскажите
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Подскажите
Всем привет, кто разбирается в торговых платформах и криптовалютных биржах? Мне нужна помощь, так как я не понимаю, как создать ордера/сетки. Что необходимо, чтобы создать новый ордер? Как правильно заполнить форму для создания ордера или сетки ордеров?
Re: Подскажите
Привет! Мне кажется, что такую информацию вы с легкостью можете найти в интернете. Ну, уж если вы спросили тут. Я вам порекомендую заглянуть сюда https://docs.finandy.com/v/ru . Здесь все подробно рассказано, как создать ордеры и сетки ордеров, настроить стоп-лоссы, трейлинги и тейк-профиты. Терминал, который я вам предложила находиться на хорошем счету у пользователей. К особенностям терминала этого отнести можно возможность создания заявок по сигналам из TradingView, плавающий ордер (Floating Order). Если честно, то я сама пользуюсь этим руководством. Чтобы создать новый ордер, достаточно действовать предложенной инструкции. Если вы в чем-то сомневаетесь или берутся у вас какие-то проблемы, то рекомендую проконсультироваться со знающими людьми. Я думаю, что они вам точно не откажут в помощи.
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