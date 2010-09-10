Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1760
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:22

Всем привет, кто разбирается в торговых платформах и криптовалютных биржах? Мне нужна помощь, так как я не понимаю, как создать ордера/сетки. Что необходимо, чтобы создать новый ордер? Как правильно заполнить форму для создания ордера или сетки ордеров?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1758
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:23

Привет! Мне кажется, что такую информацию вы с легкостью можете найти в интернете. Ну, уж если вы спросили тут. Я вам порекомендую заглянуть сюда https://docs.finandy.com/v/ru . Здесь все подробно рассказано, как создать ордеры и сетки ордеров, настроить стоп-лоссы, трейлинги и тейк-профиты. Терминал, который я вам предложила находиться на хорошем счету у пользователей. К особенностям терминала этого отнести можно возможность создания заявок по сигналам из TradingView, плавающий ордер (Floating Order). Если честно, то я сама пользуюсь этим руководством. Чтобы создать новый ордер, достаточно действовать предложенной инструкции. Если вы в чем-то сомневаетесь или берутся у вас какие-то проблемы, то рекомендую проконсультироваться со знающими людьми. Я думаю, что они вам точно не откажут в помощи.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей