Сообщение zevc » Сегодня, 13:56

После аварии (машина сбила), уже на протяжении долгого времени сильно мучают шумы в голове. Даже не знаю как описать, это адские мучения, спать порой не возможно. Походы в муниципальную поликлиннику особо не дали результатов. Куда пойти, поехать, обратиться? Где могут помочь в такой ситуации?