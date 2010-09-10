Проблемы со слухом
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Проблемы со слухом
После аварии (машина сбила), уже на протяжении долгого времени сильно мучают шумы в голове. Даже не знаю как описать, это адские мучения, спать порой не возможно. Походы в муниципальную поликлиннику особо не дали результатов. Куда пойти, поехать, обратиться? Где могут помочь в такой ситуации?
Re: Проблемы со слухом
Как я вас понимаю! Сама жила с такой проблемой, но к счастью, и моему, и теперь и вашему, нашла, где реально могут помочь! В https://krasnoyarsk.audionika.ru/ прошла специальную терапию, и через недели три- четыре стала хорошо спать! Этот мучительный гул покинул меня! Я так счастлива, что нашла эту клинику, и снова вернулась к нормальной жизни! Скорее обращайтесь к этим чудоспециалистам, и вам обязательно помогут!)
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