Проблемы со слухом

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1760
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Проблемы со слухом

Сообщение zevc » Сегодня, 13:56

После аварии (машина сбила), уже на протяжении долгого времени сильно мучают шумы в голове. Даже не знаю как описать, это адские мучения, спать порой не возможно. Походы в муниципальную поликлиннику особо не дали результатов. Куда пойти, поехать, обратиться? Где могут помочь в такой ситуации?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1758
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Проблемы со слухом

Сообщение klonik » Сегодня, 16:28

Как я вас понимаю! Сама жила с такой проблемой, но к счастью, и моему, и теперь и вашему, нашла, где реально могут помочь! В https://krasnoyarsk.audionika.ru/ прошла специальную терапию, и через недели три- четыре стала хорошо спать! Этот мучительный гул покинул меня! Я так счастлива, что нашла эту клинику, и снова вернулась к нормальной жизни! Скорее обращайтесь к этим чудоспециалистам, и вам обязательно помогут!)
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