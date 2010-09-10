Сообщение zevc » Сегодня, 14:09

Здравствуйте, решилась наконец-то себе поставить протезы. Хочу улыбаться и чувствовать себя уверенно. Стала изучать эту информацию и поняла, что есть несколько способов имплантации. Может вы подскажите какая из них лучшая? Может, из вас кто-нибудь ставил?