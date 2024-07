Сообщение klonik » Сегодня, 16:34

Добрый день, я тоже проходила процедуру имплантации all on 4 в Москве . Я обратилась в клинику, и меня лечащий врач осмотрел и порекомендовал именно этот метод. Сказал, что он обходится более дешевле, чем другие. А сами импланты практически ничем не отличаются от настоящих зубов. Поставила на две челюсти по этой системе. Пока я довольна, такое ощущение, что это мои родные зубы. Никакого дискомфорта у меня нет. Наоборот я стала даже себя чувствовать лучше. Если есть у вас возможность привести в порядке свою челюсть, то обязательно это делайте. Так как отсутствие зубов негативно влияет на жизнь человека. А имплантация по системе all on 4 отличный современный метод, который подходит для тех, у кого отсутствуют зубы.