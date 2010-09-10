Стоматология
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Стоматология
Здравствуйте, решилась наконец-то себе поставить протезы. Хочу улыбаться и чувствовать себя уверенно. Стала изучать эту информацию и поняла, что есть несколько способов имплантации. Может вы подскажите какая из них лучшая? Может, из вас кто-нибудь ставил?
Re: Стоматология
Добрый день, я тоже проходила процедуру имплантации all on 4 в Москве. Я обратилась в клинику, и меня лечащий врач осмотрел и порекомендовал именно этот метод. Сказал, что он обходится более дешевле, чем другие. А сами импланты практически ничем не отличаются от настоящих зубов. Поставила на две челюсти по этой системе. Пока я довольна, такое ощущение, что это мои родные зубы. Никакого дискомфорта у меня нет. Наоборот я стала даже себя чувствовать лучше. Если есть у вас возможность привести в порядке свою челюсть, то обязательно это делайте. Так как отсутствие зубов негативно влияет на жизнь человека. А имплантация по системе all on 4 отличный современный метод, который подходит для тех, у кого отсутствуют зубы.
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