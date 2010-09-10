Какой смысл в использовании сервиса музыки для бизнеса?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1758
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Какой смысл в использовании сервиса музыки для бизнеса?

Сообщение klonik » 17 минут назад

Какой смысл в использовании сервиса музыки для бизнеса?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1760
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Какой смысл в использовании сервиса музыки для бизнеса?

Сообщение zevc » 15 минут назад

А почему бы собственно и нет?) Я вот тут https://pravo-znanie.ru/%d0%b1%d0%b5%d0 ... znesa.html как раз читала статью, так в ней дотошно разобран этот вопрос. Для себя сделала выводы. что и музыка может принести отличные дивиденды.
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