Металлический штакетник
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Металлический штакетник
Металлический штакетник стоит ли использовать для возведения забора?
Re: Металлический штакетник
Металлический штакетник - отличный материал для забора. Можете все плюсы в статье https://www.inastana.kz/list/485111 найти. У нас такой забор уже лет 10 стоит, пока жалоб ноль) Да и по деньгам не дорого выстроить.
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