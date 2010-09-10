Металлический штакетник

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1761
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Металлический штакетник

Сообщение zevc » Сегодня, 18:08

Металлический штакетник стоит ли использовать для возведения забора?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1759
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Металлический штакетник

Сообщение klonik » Сегодня, 18:11

Металлический штакетник - отличный материал для забора. Можете все плюсы в статье https://www.inastana.kz/list/485111 найти. У нас такой забор уже лет 10 стоит, пока жалоб ноль) Да и по деньгам не дорого выстроить.
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