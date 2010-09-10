ПО для торговли

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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

ПО для торговли

Сообщение Venik » Сегодня, 20:48

Здравствуйте. Я открываю свой магазин и сразу встал вопрос о том, какое программное обеспечение лучше использовать для розничной торговли. Что можете подсказать на этот счет?
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JuniorX
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 01:27

Re: ПО для торговли

Сообщение JuniorX » Сегодня, 20:56

Смотря какая цель. Будете ли вы подключать напрямую онлайн кассу, будет ли количественный учет, что еще планируете учитывать с помощью этой программы, какие понадобятся отчеты - и так далее. Исходя из этого и выбирать уже
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: ПО для торговли

Сообщение Holly » Сегодня, 21:07

Я считаю, что в наше время самый толковый продукт для автоматизации работы розничного магазина - это 1С Розница. По крайней мере мне очень нравится работать с этой программой и она выполняет все, что я хотела бы автоматизировать. Подойдет ли она вам - не знаю. Но прежде чем купить, вы можете вот здесь попробовать с демо-версией этой программы поработать: https://v8prof.ru/on-line/1s-roznitsa/
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