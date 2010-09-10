Сообщение JuniorX » Сегодня, 20:56

Смотря какая цель. Будете ли вы подключать напрямую онлайн кассу, будет ли количественный учет, что еще планируете учитывать с помощью этой программы, какие понадобятся отчеты - и так далее. Исходя из этого и выбирать уже