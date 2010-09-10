ПО для торговли
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ПО для торговли
Здравствуйте. Я открываю свой магазин и сразу встал вопрос о том, какое программное обеспечение лучше использовать для розничной торговли. Что можете подсказать на этот счет?
Re: ПО для торговли
Смотря какая цель. Будете ли вы подключать напрямую онлайн кассу, будет ли количественный учет, что еще планируете учитывать с помощью этой программы, какие понадобятся отчеты - и так далее. Исходя из этого и выбирать уже
Re: ПО для торговли
Я считаю, что в наше время самый толковый продукт для автоматизации работы розничного магазина - это 1С Розница. По крайней мере мне очень нравится работать с этой программой и она выполняет все, что я хотела бы автоматизировать. Подойдет ли она вам - не знаю. Но прежде чем купить, вы можете вот здесь попробовать с демо-версией этой программы поработать: https://v8prof.ru/on-line/1s-roznitsa/
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