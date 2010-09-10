Что такое протезирование зубов на имплантах?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1760
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Что такое протезирование зубов на имплантах?

Сообщение klonik » 51 минуту назад

Что такое протезирование зубов на имплантах?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1762
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Что такое протезирование зубов на имплантах?

Сообщение zevc » 45 минут назад

Хочу вот тоже про нее узнать, пока тут почитала https://zubi33.ru/protezirovanie/protez ... antah.html , вроде хороший вариант вернуть челюсть в нормальное состояние... А то всю жизнь не очень следила за зубами и вот после 30 страдаю от этого...
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