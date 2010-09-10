Что такое протезирование зубов на имплантах?
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Что такое протезирование зубов на имплантах?
Что такое протезирование зубов на имплантах?
Re: Что такое протезирование зубов на имплантах?
Хочу вот тоже про нее узнать, пока тут почитала https://zubi33.ru/protezirovanie/protez ... antah.html , вроде хороший вариант вернуть челюсть в нормальное состояние... А то всю жизнь не очень следила за зубами и вот после 30 страдаю от этого...
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