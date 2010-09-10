Казино

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1764
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Казино

Сообщение zevc » Сегодня, 14:10

Опытные геймеры, вопрос к вам, прошу без шуток. Смотрите, у меня есть последняя тысяча, которую нужно превратить в три. Смотрю в сторону казино, потому что больше никаких нормальных вариантов не вижу от слова совсем. Куда идти?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1762
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Казино

Сообщение klonik » Сегодня, 17:56

Не могу сказать, что это хорошая идея, но казино посоветую – вы тут https://bc-gamer.com/ можете сделать ставки или в автоматы поиграть, у них отдача хорошая. Только дам вам совет – не закидывайте сразу всю сумму на одну ставку, вдруг вам не с первого раза повезет. Пополняйте по чуть-чуть, пробуйте разные стратегии, какая-нибудь да выстрелит. По крайней мере я вам этого искренне желаю.
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