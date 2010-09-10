Подскажите
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Подскажите
Привет. Я являюсь кредитным должником. Буквально час назад в мою дверь постучались люди, которые угрожали мне, если я не оплачу долг в ближайшее время. Я не понимаю, почему мне угрожают, ведь я уже всё объяснила банковской организации. Решила, что нужно срочно оформлять процесс банкротства: дальше будет только хуже. Буду, рада помощи в выборе организации (желательно с рекомендациями тех, кто проходит процесс банкротства).
Re: Подскажите
Добрый вечер. Прочитала Вашу историю и вспомнила, что недавно изучала информацию на сайте https://urlexprof.ru/bankrotstvo/bankrotstvo-onlajn/ . С помощью информации на сайте Вы можете ознакомиться с этапами процесса банкротства. Конечно, в Вашей ситуации следует быстрее оформлять заявку, так как приход коллекторов является самой страшной частью кредитного долга. Я помню это состояние, когда боишься выйти на улицу. Кстати, на сайте есть небольшая инструкция, как проводить беседу с коллекторами лично и по телефону. На основе отзывов хочу сказать, что специалисты работают четко, без лишних действий. Стоимость услуг варьируется в зависимости от Вашего запроса и сложности финансовой ситуации. Я думаю, что специалисты, так же помогут Вам обеспечить безопасность. Коллекторы ужасные люди, которых кроме денег ничего не интересуют. Удачи Вам и терпения!
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