Сообщение zevc » Сегодня, 16:37

Привет. Я являюсь кредитным должником. Буквально час назад в мою дверь постучались люди, которые угрожали мне, если я не оплачу долг в ближайшее время. Я не понимаю, почему мне угрожают, ведь я уже всё объяснила банковской организации. Решила, что нужно срочно оформлять процесс банкротства: дальше будет только хуже. Буду, рада помощи в выборе организации (желательно с рекомендациями тех, кто проходит процесс банкротства).