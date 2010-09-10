Знакомства
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Знакомства
Девочки на каких сайтах вы знакомитесь с мужчинами в Оренбурге?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Знакомства
А вы уточните для каких целей вам знакомиться с мужчинами. Если просто для секса то используйте ресурс https://privatmeet.com/ru/orenburg/ Это так называемый сайт знакомств для взрослых. Там очень удобный поиск по городам. В Оренбурге очень много вариантов познакомиться есть. Дерзайте и я уверена вам повезет
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость