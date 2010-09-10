Сообщение Drim » 28 дек 2013, 14:44

4шт, стоит на литье от мазды 6, резина б.у. 2 сезона в хорошем состоянии, три литья оригинальные б.у. 3 года, одно литье реплика с таким же дизайном в хорошем состоянии не бились и не ремонтировались. Фото есть на авито.ру Рязань (с планшета как скопировать ссылку не знаю).Цена за резину 12000р-4шт., за литье 11500р-4шт. т89105791411