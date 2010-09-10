Купля-продажа-сервисыАВТО: ВСЕ частн. объявы сюда.

Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
vas455
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 26 окт 2011, 17:13

Куплю приборную панель от Ваз 2115,или от нивы

Сообщение vas455 » 28 окт 2012, 21:27

Куплю приборную панель от Ваз 2115,или от нивы, можно битую или б/у.
тел. 89156009234
Вернуться к началу
kat
Гость RZN.info
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 22:36

Re:Продам Nissan Note

Сообщение kat » 07 фев 2013, 01:06

2008 г.в., пробег 75 тыс. км, 1,4 МКПП, цвет "оранжевый" - 345 тыс. рублей
тел. 8-920-964-19-68
Вернуться к началу
Аватара пользователя
denvv
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 02 янв 2012, 14:07
Откуда: Роща

Lifan-Solano

Сообщение denvv » 07 фев 2013, 22:17

Lifan-Solano, 2011 г.в., пробег 15 тыс км, макс. комплектация ,белый, 299 тыс. руб.
8(980)5011151
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/37843698-7e5ece.html
Вернуться к началу
Serega-rzn
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 дек 2013, 15:17

Re: Купля-продажа-сервисыАВТО: ВСЕ частн. объявы сюда.

Сообщение Serega-rzn » 21 дек 2013, 15:41

Профессиональный автоэлектрик, делаю диагностику и ремонт электрооборудования, ставлю сигнализацию и многое другое, есть б/у генератор и стартер для ВАЗа в хорошем состоянии, отдам за 1500р, т 8-910-906-70-87
Вернуться к началу
Atamanova
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 16 май 2013, 14:43

Продам ВАЗ 2112, 2007!!!

Сообщение Atamanova » 25 дек 2013, 21:29

Продам ВАЗ 2112, 2007 в отличном состоянии, не битый!
Пробег 90 000 км, 1.6 МТ, бензин, передний привод, универсал, левый руль, цвет - темно-зеленый (цунами).
180 тыс. руб. Торг!

Звоните 8 920 984-79-97 Сергей

Нахожусь в Рязани.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11135
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Купля-продажа-сервисыАВТО: ВСЕ частн. объявы сюда.

Сообщение UNCLE1911 » 26 дек 2013, 16:56

Кстати, я свою Тииду, продаю. 6 лет девушке, в хорошем состоянии. не бита не крашена. Ниже средней цены по объявам. Кому интересно - в личку.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Bazooka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1457
Зарегистрирован: 26 сен 2005, 09:35
Откуда: Рязань

Re: Купля-продажа-сервисыАВТО: ВСЕ частн. объявы сюда.

Сообщение Bazooka » 26 дек 2013, 18:00

UNCLE1911 писал(а):не бита не крашена

ну да, муха не сидела :)
Вернуться к началу
глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3192
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
Контактная информация:
Контактная информация пользователя глен

Re: Купля-продажа-сервисыАВТО: ВСЕ частн. объявы сюда.

Сообщение глен » 26 дек 2013, 18:29

Bazooka писал(а):
UNCLE1911 писал(а):не бита не крашена

ну да, муха не сидела :)

сидела..но в тапочках :D :D :D
Вернуться к началу
Drim
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 18:31

Продам летнюю резину pirelli cinturato p7 235/55 r17

Сообщение Drim » 28 дек 2013, 14:44

4шт, стоит на литье от мазды 6, резина б.у. 2 сезона в хорошем состоянии, три литья оригинальные б.у. 3 года, одно литье реплика с таким же дизайном в хорошем состоянии не бились и не ремонтировались. Фото есть на авито.ру Рязань (с планшета как скопировать ссылку не знаю).Цена за резину 12000р-4шт., за литье 11500р-4шт. т89105791411
Вернуться к началу
Аватара пользователя
kotikovna
Пользователь RZN.info
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 12:34

Re: Купля-продажа-сервисыАВТО: ВСЕ частн. объявы сюда.

Сообщение kotikovna » 30 апр 2014, 10:30

Куплю брелок с обратной связью Starline А4.
Вряд ли у кого есть, конечно, но мало ли :)
В лс.
wbr
Вернуться к началу
Henrik
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 23:16

Re: Купля-продажа-сервисыАВТО: ВСЕ частн. объявы сюда.

Сообщение Henrik » 28 сен 2015, 00:46

Газель продаст кто-нибудь б/у? В идеале конечно хотелось бы Соболь, но также интересует 2705. Особых требований нет, Самое главное чтобы двиган был не УМЗ!! Камминс - идеально было бы. Вообщем что-то подобное http://tempavto-k.com/main/gruzopassazh ... d-4x4.html . Может у кого то и ЗМЗшный двиг остался, тоже неплохо. Нужна для работы, рассмотрю с рыжиками и какими-либо небольшими косяками.
Вернуться к началу
Horror
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 22:01

Re: Купля-продажа-сервисыАВТО: ВСЕ частн. объявы сюда.

Сообщение Horror » 26 окт 2015, 22:53

https://www.avito.ru/kolomna/avtomobili ... _590655433
Вернуться к началу
slotterry
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 14:43

Re: Купля-продажа-сервисыАВТО: ВСЕ частн. объявы сюда.

Сообщение slotterry » 04 фев 2016, 14:53

Продам новые тормозные диски Fremax для Mercedes ML II (W164), комплект на заднюю ось, в заводском пластиковом боксе.
Артикул: BD-3508 (покупал тут http://parts62.ru/products/FREMAX/BD3508.html).
Могу отправить в другой регион транспортными компаниями.
Вернуться к началу
Roberthorgo
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 23:35
Откуда: Slovenia
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Roberthorgo

Балконы в Сальске

Сообщение Roberthorgo » 41 минуту назад

Р—Р°РєР°Р·Р°С‚СЊ Рё СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРёС‚СЊ РЅРµРґРѕСЂРѕРіРёРµ СЂСѓР»РѕРЅРЅС‹Рµ С€С‚РѕСЂС‹ РІ РЎР°Р»СЊСЃРєРµ
п»їРџР»Р°СЃС‚РёРєРѕРІС‹Рµ РѕРєРЅР° РІ РЎР°Р»СЊСЃРєРµ
Р·Р°РєР°Р·Р°С‚СЊ РґРІРµСЂРё РІ СЃР°Р»СЊСЃРєРµ, РЅРµРґРѕСЂРѕРіРёРµ РґРІРµСЂРё РІ РЎР°Р»СЊСЃРєРµ, РґРІРµСЂРё РЅР° Р·Р°РєР°Р· РІ РЎР°Р»СЊСЃРєРµ
Р—Р°РєР°Р·Р°С‚СЊ Рё СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРёС‚СЊ РЅРµРґРѕСЂРѕРіРёРµ РґРІРµСЂРё РІ РЎР°Р»СЊСЃРєРµ
Вернуться к началу
Roberthorgo
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 23:35
Откуда: Slovenia
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Roberthorgo

Двери в Сальске

Сообщение Roberthorgo » 14 минут назад

Р—Р°РєР°Р·Р°С‚СЊ Рё СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРёС‚СЊ РЅРµРґРѕСЂРѕРіРёРµ РґРІРµСЂРё РІ РЎР°Р»СЊСЃРєРµ
Р—Р°РєР°Р·Р°С‚СЊ Рё СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРёС‚СЊ РЅРµРґРѕСЂРѕРіРёРµ РґРІРµСЂРё РІ РЎР°Р»СЊСЃРєРµ
Р—Р°РєР°Р·Р°С‚СЊ Рё СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРёС‚СЊ РЅРµРґРѕСЂРѕРіРѕР№ РЅР°С‚СЏР¶РЅРѕР№ РїРѕС‚РѕР»РѕРє РІ РЎР°Р»СЊСЃРєРµ
РѕС‚РґРµР»РєР° Р±Р°Р»РєРѕРЅРѕРІ РІ СЃР°Р»СЊСЃРєРµ, РѕС‚РґРµР»РєР° Р±Р°Р»РєРѕРЅРѕРІ Рё Р»РѕРґР¶РёР№ РІ РЎР°Р»СЊСЃРєРµ, РѕС‚РґРµР»РєР° Р»РѕРґР¶РёР№ РІ РЎР°Р»СЊСЃРєРµ
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Услуги»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя