Купля-продажа-сервисыАВТО: ВСЕ частн. объявы сюда.
Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги
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Куплю приборную панель от Ваз 2115,или от нивы
Куплю приборную панель от Ваз 2115,или от нивы, можно битую или б/у.
тел. 89156009234
тел. 89156009234
Re:Продам Nissan Note
2008 г.в., пробег 75 тыс. км, 1,4 МКПП, цвет "оранжевый" - 345 тыс. рублей
тел. 8-920-964-19-68
тел. 8-920-964-19-68
Lifan-Solano
Lifan-Solano, 2011 г.в., пробег 15 тыс км, макс. комплектация ,белый, 299 тыс. руб.
8(980)5011151
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/37843698-7e5ece.html
8(980)5011151
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/37843698-7e5ece.html
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 21 дек 2013, 15:17
Re: Купля-продажа-сервисыАВТО: ВСЕ частн. объявы сюда.
Профессиональный автоэлектрик, делаю диагностику и ремонт электрооборудования, ставлю сигнализацию и многое другое, есть б/у генератор и стартер для ВАЗа в хорошем состоянии, отдам за 1500р, т 8-910-906-70-87
Продам ВАЗ 2112, 2007!!!
Продам ВАЗ 2112, 2007 в отличном состоянии, не битый!
Пробег 90 000 км, 1.6 МТ, бензин, передний привод, универсал, левый руль, цвет - темно-зеленый (цунами).
180 тыс. руб. Торг!
Звоните 8 920 984-79-97 Сергей
Нахожусь в Рязани.
Пробег 90 000 км, 1.6 МТ, бензин, передний привод, универсал, левый руль, цвет - темно-зеленый (цунами).
180 тыс. руб. Торг!
Звоните 8 920 984-79-97 Сергей
Нахожусь в Рязани.
Re: Купля-продажа-сервисыАВТО: ВСЕ частн. объявы сюда.
Кстати, я свою Тииду, продаю. 6 лет девушке, в хорошем состоянии. не бита не крашена. Ниже средней цены по объявам. Кому интересно - в личку.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Купля-продажа-сервисыАВТО: ВСЕ частн. объявы сюда.
UNCLE1911 писал(а):не бита не крашена
ну да, муха не сидела
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3192
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
- Контактная информация:
Re: Купля-продажа-сервисыАВТО: ВСЕ частн. объявы сюда.
Bazooka писал(а):UNCLE1911 писал(а):не бита не крашена
ну да, муха не сидела
сидела..но в тапочках
Продам летнюю резину pirelli cinturato p7 235/55 r17
4шт, стоит на литье от мазды 6, резина б.у. 2 сезона в хорошем состоянии, три литья оригинальные б.у. 3 года, одно литье реплика с таким же дизайном в хорошем состоянии не бились и не ремонтировались. Фото есть на авито.ру Рязань (с планшета как скопировать ссылку не знаю).Цена за резину 12000р-4шт., за литье 11500р-4шт. т89105791411
Re: Купля-продажа-сервисыАВТО: ВСЕ частн. объявы сюда.
Куплю брелок с обратной связью Starline А4.
Вряд ли у кого есть, конечно, но мало ли
В лс.
Вряд ли у кого есть, конечно, но мало ли
В лс.
wbr
Re: Купля-продажа-сервисыАВТО: ВСЕ частн. объявы сюда.
Газель продаст кто-нибудь б/у? В идеале конечно хотелось бы Соболь, но также интересует 2705. Особых требований нет, Самое главное чтобы двиган был не УМЗ!! Камминс - идеально было бы. Вообщем что-то подобное http://tempavto-k.com/main/gruzopassazh ... d-4x4.html . Может у кого то и ЗМЗшный двиг остался, тоже неплохо. Нужна для работы, рассмотрю с рыжиками и какими-либо небольшими косяками.
Re: Купля-продажа-сервисыАВТО: ВСЕ частн. объявы сюда.
Продам новые тормозные диски Fremax для Mercedes ML II (W164), комплект на заднюю ось, в заводском пластиковом боксе.
Артикул: BD-3508 (покупал тут http://parts62.ru/products/FREMAX/BD3508.html).
Могу отправить в другой регион транспортными компаниями.
Артикул: BD-3508 (покупал тут http://parts62.ru/products/FREMAX/BD3508.html).
Могу отправить в другой регион транспортными компаниями.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 05 апр 2017, 23:35
- Откуда: Slovenia
- Контактная информация:
Балконы в Сальске
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 05 апр 2017, 23:35
- Откуда: Slovenia
- Контактная информация:
Двери в Сальске
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