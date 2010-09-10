Промышленные компьютеры
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Промышленные компьютеры
Здравствуйте, подскажите, какие компании занимаются поставками на российский рынок промышленных компьютеров? Нужны определенные характеристики сразу в комплекте, чтобы дополнительно не доукомплектовывать.
Re: Промышленные компьютеры
Доброго времени суток, наши снабженцы закупали промышленные пк в «НЕБ Компани», выбирали программеры сами, мы даже пытаться не стали, слишком много требований было в заявке, нам проще было самих инициаторов на поиски бросить, а мы только потом документально все оформляли. Компания отечественная, склады местные, поставки быстрые, думаю вас тоже все должно устроить.
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