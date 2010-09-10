Промышленные компьютеры

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1764
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Промышленные компьютеры

Сообщение klonik » Вчера, 18:24

Здравствуйте, подскажите, какие компании занимаются поставками на российский рынок промышленных компьютеров? Нужны определенные характеристики сразу в комплекте, чтобы дополнительно не доукомплектовывать.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Промышленные компьютеры

Сообщение zevc » Вчера, 19:05

Доброго времени суток, наши снабженцы закупали промышленные пк в «НЕБ Компани», выбирали программеры сами, мы даже пытаться не стали, слишком много требований было в заявке, нам проще было самих инициаторов на поиски бросить, а мы только потом документально все оформляли. Компания отечественная, склады местные, поставки быстрые, думаю вас тоже все должно устроить.
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