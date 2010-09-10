Что говорят о компании Bcventures?
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Что говорят о компании Bcventures?
Что говорят о компании Bcventures? Стоит ли им доверять?
Re: Что говорят о компании Bcventures?
Определенно стоит. Давно с ними имею дело - надежная контора. Я у них приличный капитал держу в инвестиционном пакете, пока одни плюсы вижу. Прибыль за год хорошая. Вот тут https://chacom.ru/archive/pages/chto_go ... godu_.html про них хороший материал, почитайте.
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