Что говорят о компании Bcventures?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1764
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Что говорят о компании Bcventures?

Сообщение klonik » Вчера, 18:49

Что говорят о компании Bcventures? Стоит ли им доверять?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Что говорят о компании Bcventures?

Сообщение zevc » Вчера, 18:51

Определенно стоит. Давно с ними имею дело - надежная контора. Я у них приличный капитал держу в инвестиционном пакете, пока одни плюсы вижу. Прибыль за год хорошая. Вот тут https://chacom.ru/archive/pages/chto_go ... godu_.html про них хороший материал, почитайте.
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