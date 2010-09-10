Сообщение zevc » Сегодня, 12:12

Кондиционер в подарок это нормально или нет? У меня родители живут в обычной пятиэтажке, летом сходят с ума от жары, сами себе кондиционер купить не могут, все денег жалеют. Думаю сделать им подарок, в спальне хотя бы поставить. Как вам идея?