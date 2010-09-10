Кондиционер

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1767
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кондиционер

Сообщение zevc » Сегодня, 12:12

Кондиционер в подарок это нормально или нет? У меня родители живут в обычной пятиэтажке, летом сходят с ума от жары, сами себе кондиционер купить не могут, все денег жалеют. Думаю сделать им подарок, в спальне хотя бы поставить. Как вам идея?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кондиционер

Сообщение klonik » Сегодня, 12:12

Отличная, мы в том году с родней договорились купить кондиционер в Новороссийске бабушке, та тоже жару с возрастом стала плохо переносить. Сумма, вместе с установкой, вышла вполне адекватная, а радости от подарка на год уже. Полезный подарок намного лучше, чем если бы вы подарили ерунду, которая использоваться не будет. Да и для здоровья хорошо, позволяет спастись от жары нашим летом.
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