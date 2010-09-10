Сообщение klonik » 25 минут назад

На день рождения бабушка подарила тысячу, сказав купить на эти деньги лотерейных билетов. Объясняю ей, что деньги впустую потрачу, она говорит и пусть. Хочу теперь эту тысячу попробовать в казино закинуть, оно мне кажется более интересным вариантом. В какое?