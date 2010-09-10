Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 25 минут назад

На день рождения бабушка подарила тысячу, сказав купить на эти деньги лотерейных билетов. Объясняю ей, что деньги впустую потрачу, она говорит и пусть. Хочу теперь эту тысячу попробовать в казино закинуть, оно мне кажется более интересным вариантом. В какое?
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