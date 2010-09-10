Подскажите
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Подскажите
На день рождения бабушка подарила тысячу, сказав купить на эти деньги лотерейных билетов. Объясняю ей, что деньги впустую потрачу, она говорит и пусть. Хочу теперь эту тысячу попробовать в казино закинуть, оно мне кажется более интересным вариантом. В какое?
Re: Подскажите
Наверное, лучше всего вам здесь https://bcgame-login.com/ будет зарегистрироваться, потому что не требуют кучи данных и на первый депозит дают неплохой бонус. Если будете сразу тысячу пополнять, то по итогу сможете на баланс две-три сверху получить. А это, скажу вам честно, для обычной игры очень даже хорошая сумма, с которой вполне реально получить приличный по размерам выигрыш.
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