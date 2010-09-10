Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1768
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 14:24

На день рождения бабушка подарила тысячу, сказав купить на эти деньги лотерейных билетов. Объясняю ей, что деньги впустую потрачу, она говорит и пусть. Хочу теперь эту тысячу попробовать в казино закинуть, оно мне кажется более интересным вариантом. В какое?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1770
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 22:49

Наверное, лучше всего вам здесь https://bcgame-login.com/ будет зарегистрироваться, потому что не требуют кучи данных и на первый депозит дают неплохой бонус. Если будете сразу тысячу пополнять, то по итогу сможете на баланс две-три сверху получить. А это, скажу вам честно, для обычной игры очень даже хорошая сумма, с которой вполне реально получить приличный по размерам выигрыш.
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