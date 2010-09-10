Сообщение klonik » Сегодня, 15:14

Добрый день, проектирование лаборатории занимает очень много времени. И я считаю, что этим делом должны заниматься исключительно только профессионалы. Мне необходима компания или специалист, который сможет под ключ спроектировать пищевую лабораторию. Может, у вас есть на примете ответственная компания?