Проектирование лабораторий

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1768
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Проектирование лабораторий

Сообщение klonik » Сегодня, 15:14

Добрый день, проектирование лаборатории занимает очень много времени. И я считаю, что этим делом должны заниматься исключительно только профессионалы. Мне необходима компания или специалист, который сможет под ключ спроектировать пищевую лабораторию. Может, у вас есть на примете ответственная компания?
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