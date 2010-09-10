Проектирование лабораторий
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Проектирование лабораторий
Добрый день, проектирование лаборатории занимает очень много времени. И я считаю, что этим делом должны заниматься исключительно только профессионалы. Мне необходима компания или специалист, который сможет под ключ спроектировать пищевую лабораторию. Может, у вас есть на примете ответственная компания?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя