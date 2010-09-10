Проектирование лабораторий
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Проектирование лабораторий
Добрый день, проектирование лаборатории занимает очень много времени. И я считаю, что этим делом должны заниматься исключительно только профессионалы. Мне необходима компания или специалист, который сможет под ключ спроектировать пищевую лабораторию. Может, у вас есть на примете ответственная компания?
Re: Проектирование лабораторий
Здравствуйте, когда нам нужна была лаборатория мы обращались в «Профлаб ЭКСПЕРТ». Вот их официальный сайт https://proflabexpert.ru . Они предлагают услуги по разработке проектной документации для лаборатории, планировочные решения с расстановкой мебели и оборудования! Список мебели с рекомендациями по выбору материалов, список по типу приборов с рекомендациями по ключевым характеристикам, список показателей, которые можно будет анализировать в предложенном варианте компоновки. Я думаю, что более ответственную и честную компанию сегодня на рынке вы вряд ли найдете. У меня знакомый к ним обращался за лабораторией и очень положительно об этой компании отзывался. Сейчас ведь не так легко найти компанию, которая сможет под ключ спроектировать лабораторию для промышленных целей. Поэтому рассмотрите эту компанию, отличный вариант мне кажется для проектирования.
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