Профнастил для крыши

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1768
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Профнастил для крыши

Сообщение klonik » Сегодня, 16:49

Добрый день, нахожусь в поиске кровельного материала. Не могу определиться, что лучше выбрать профнастил или металлочерепицу. Склоняюсь больше к металлочерепице, но смущает немного ее стоимость. Может, кто-нибудь покрывал недавно дом таким кровельным материалом, что можете сказать?
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