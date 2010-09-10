Профнастил для крыши
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Профнастил для крыши
Добрый день, нахожусь в поиске кровельного материала. Не могу определиться, что лучше выбрать профнастил или металлочерепицу. Склоняюсь больше к металлочерепице, но смущает немного ее стоимость. Может, кто-нибудь покрывал недавно дом таким кровельным материалом, что можете сказать?
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