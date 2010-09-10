Профнастил для крыши
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Профнастил для крыши
Добрый день, нахожусь в поиске кровельного материала. Не могу определиться, что лучше выбрать профнастил или металлочерепицу. Склоняюсь больше к металлочерепице, но смущает немного ее стоимость. Может, кто-нибудь покрывал недавно дом таким кровельным материалом, что можете сказать?
Re: Профнастил для крыши
Здравствуйте, металлочерепица лучше же смотрится. Поэтому я советую брать именно ее. Тем более она качественнее, так как имеет специальный защитный слой. Профнастил тоже по-своему хорош. Тут знаете, как нужно выбирать исходя уже из своего бюджета. Если бюджет ограничен, то лучше выбрать профнастил. Он тоже качественный, бывает разной толщины и цветовой гаммы. Служит 30 и более лет, мне кажется неплохо. Но если есть финансы и хотите, чтобы кровля смотрелась лучше, то тут обратить внимание лучше всего на мкталлочерепицу. С ней дом сразу преобразиться и будет смотреться более богаче. Тем более сейчас металлочерепица представлена не только разных цветов, но и шагом волны. Можно таким образом вообще подобрать идеальный вариант для крыши дома.
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