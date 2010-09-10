Сообщение klonik » Вчера, 16:49

Добрый день, нахожусь в поиске кровельного материала. Не могу определиться, что лучше выбрать профнастил или металлочерепицу. Склоняюсь больше к металлочерепице, но смущает немного ее стоимость. Может, кто-нибудь покрывал недавно дом таким кровельным материалом, что можете сказать?