Наркологическая клиника

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1772
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Наркологическая клиника

Сообщение zevc » Сегодня, 12:00

Здравствуйте, не так давно я переехала с мужем в Казахстан. Устроилась на работу продавцом и к нам постоянно ходит мужчина, судя по всему в алкогольном опьянении. Человек неплохой и мне хочется ему очень сильно помочь, только как. Ведь я сама ничего не знаю в Казахстане?
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