Сообщение zevc » Сегодня, 12:00

Здравствуйте, не так давно я переехала с мужем в Казахстан. Устроилась на работу продавцом и к нам постоянно ходит мужчина, судя по всему в алкогольном опьянении. Человек неплохой и мне хочется ему очень сильно помочь, только как. Ведь я сама ничего не знаю в Казахстане?