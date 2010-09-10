Наркологическая клиника
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Наркологическая клиника
Здравствуйте, не так давно я переехала с мужем в Казахстан. Устроилась на работу продавцом и к нам постоянно ходит мужчина, судя по всему в алкогольном опьянении. Человек неплохой и мне хочется ему очень сильно помочь, только как. Ведь я сама ничего не знаю в Казахстане?
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