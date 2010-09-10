Наркологическая клиника
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Наркологическая клиника
Здравствуйте, не так давно я переехала с мужем в Казахстан. Устроилась на работу продавцом и к нам постоянно ходит мужчина, судя по всему в алкогольном опьянении. Человек неплохой и мне хочется ему очень сильно помочь, только как. Ведь я сама ничего не знаю в Казахстане?
Re: Наркологическая клиника
Добрый день, хороший есть наркологический центр в Алматы. Он действительно помог очень многим людям избавиться от наркологической и алкогольной зависимости. Это не просто центр в котором работают врачи, а настоящие квалифицированные специалисты. Если вы обратитесь именно в этот наркологический центр, то получите сразу несколько преимуществ. Самым главным из которых является индивидуальный подход к каждому пациенту с полным пониманием ситуации, грамотный уход и присмотр. Ведется постоянное видеонаблюдение за пациентами. Ну и будьте уверены, что вы получите полную анонимность в этом деле. Если хотите помочь, то это отличная возможность сделать хорошее дело человеку. Клиника работает ежедневно, без праздников и выходных. Так что можете обращаться абсолютно в любое время, даже ночью.
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