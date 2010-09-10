Разработка сайт-визитки
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Разработка сайт-визитки
Здравствуйте! Подскажите, кто знает хорошее маркетинговое агентство. Которое занимается профессионально маркетингом, а не на любительском уровне. Нужно для сотрудничества с digital проектами. В общем если можете, то порекомендуйте, пожалуйста.
Re: Разработка сайт-визитки
Добрый день, рекомендую вам обратиться маркетинговое агентство KOTTE. Я сама к ним обращалась не только для создания сайта, но и для продвижения в социальных сетях моей компании. На самом деле компания отличная, выполняет все в срок. Сайт получился очень интересный и привлекательный. Я уверена, что теперь в интернете моя компания точно не останется в стороне от партнеров. А потенциальных клиентов прибавится в разы. Сейчас ведь, к сожалению, без маркетингового агентства развиться компании не просто. Нет, я не спорю можно раскрутиться все-таки самому. Но ведь на это потребуется время. Поэтому лучше все-таки обратиться в маркетинговое агентство, которое качественно предоставит свои услуги. Самое главное, что сделает это вовремя.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя