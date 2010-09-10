Сообщение zevc » Сегодня, 20:33

Пришли к выводу, что колбасу на продажу без добавок делать невозможно – без стабилизаторов структура не та, без консервантов у нее срок годности пять дней всего. Где в частном порядке можно купить все эти добавки? У нас производство домашнее, лицензий нет, делаем для себя.