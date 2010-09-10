Стабилизаторы
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Стабилизаторы
Пришли к выводу, что колбасу на продажу без добавок делать невозможно – без стабилизаторов структура не та, без консервантов у нее срок годности пять дней всего. Где в частном порядке можно купить все эти добавки? У нас производство домашнее, лицензий нет, делаем для себя.
Re: Стабилизаторы
Для себя где угодно можно брать, на такие вещи никаких разрешений не требуется. В прошлом году на ВБ заказывали, потом перешли на покупку у них https://neos-ingredients.ru/product/dig ... iya-e450i/ . Выгодней, чем маркетплейсы, да и надежней. Если на первых иногда приходили пакетики без опознавательных знаков, то тут все понятно, вопросов нет. Так что магазин очень даже рекомендую, есть все, что нужно.
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