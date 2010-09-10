Подскажите
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Подскажите
Всем привет! Кто сталкивался с эпоксидными порошковыми красками? Как они в использовании и вообще, что вы можете сказать про них? Я слышала, что они очень долго служат и экономичны в использовании. Действительно ли это так?
Re: Подскажите
Если вы имеете в виду эпоксидные порошковые краски. То да, они более долговечные и качественные. Отлично перекрывает и рекомендуется использовать в качестве защитно-декоративных покрытий на различных металлических поверхностях, ограниченно эксплуатируемых в атмосферных условиях. Отлично выдерживают высокую температуру, поэтому можно использовать даже в сложных условиях. Например, покрасить такой краской можно станки, которые подвергаются серьезным температурным нагрузкам. Кроме всего этого такие краски не только хорошо смотрятся, но и защищают поверхность. Поэтому ее смело можно использовать для покраски различных подвергающихся воздействию химических реагентов и коррозионно-активных сред.
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