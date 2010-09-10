Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1774
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 20:57

Всем привет! Кто сталкивался с эпоксидными порошковыми красками? Как они в использовании и вообще, что вы можете сказать про них? Я слышала, что они очень долго служат и экономичны в использовании. Действительно ли это так?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1772
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 12 минут назад

Если вы имеете в виду эпоксидные порошковые краски. То да, они более долговечные и качественные. Отлично перекрывает и рекомендуется использовать в качестве защитно-декоративных покрытий на различных металлических поверхностях, ограниченно эксплуатируемых в атмосферных условиях. Отлично выдерживают высокую температуру, поэтому можно использовать даже в сложных условиях. Например, покрасить такой краской можно станки, которые подвергаются серьезным температурным нагрузкам. Кроме всего этого такие краски не только хорошо смотрятся, но и защищают поверхность. Поэтому ее смело можно использовать для покраски различных подвергающихся воздействию химических реагентов и коррозионно-активных сред.
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