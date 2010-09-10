Сообщение zevc » Сегодня, 20:57

Всем привет! Кто сталкивался с эпоксидными порошковыми красками? Как они в использовании и вообще, что вы можете сказать про них? Я слышала, что они очень долго служат и экономичны в использовании. Действительно ли это так?